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Трамп заявил, что легко найдет адвокатов для "российского" дела

Дональд Трамп
22:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Американский президент говорит, что новости о том, что ему трудно найти адвоката, который взялся бы за "российское" дело, фейковые.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает дефицита адвокатов или юридических фирм для защиты по делу, расследование в котором ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом Трамп написал в серии Twitter-сообщений в воскресенье.

"Многие адвокаты и ведущих юридических фирм хотят представлять мои интересы в российском деле... Не верьте сообщениям "фейковых новостей" о том, что трудно найти адвоката, который взялся бы за это. Адвокаты никогда не будут отказываться от популярности и возможности заработать, хотя некоторые имеют противоречивые ощущения", - отметил президент США в одном из сообщений в Twitter.

Продолжая, он подчеркнул: "Проблема заключается в том, что новому адвокату или юридической фирме понадобится несколько месяцев, чтобы набрать обороты (хотя бы по той причине, чтобы им заплатили побольше), что является несправедливым для нашей большой страны", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он выразил удовлетворение своей нынешней командой юристов. "К тому же, не было сговора с Россией, кроме как у лживой Хиллари и демократов!" - утверждает президент США.

Напомним, расследование спецпрокурора Мюллера продолжается в течение нескольких месяцев. Он уже добился признания вины от нескольких высокопоставленных представителей штаба Трампа. Еще один – Пол Манафорт оспаривает обвинения против него в суде.

Кроме того, в начале года американский суд вынес официальные обвинения 13 физическим и трем юридическим лицам из России, которые были замешаны во вмешательстве в президентские выборы в США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Россия, США.
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