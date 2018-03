Трамп заявил, что легко найдет адвокатов для "российского" дела

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает дефицита адвокатов или юридических фирм для защиты по делу, расследование в котором ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом Трамп написал в серии Twitter-сообщений в воскресенье.

"Многие адвокаты и ведущих юридических фирм хотят представлять мои интересы в российском деле... Не верьте сообщениям "фейковых новостей" о том, что трудно найти адвоката, который взялся бы за это. Адвокаты никогда не будут отказываться от популярности и возможности заработать, хотя некоторые имеют противоречивые ощущения", - отметил президент США в одном из сообщений в Twitter.

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case...don’t believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new......

Продолжая, он подчеркнул: "Проблема заключается в том, что новому адвокату или юридической фирме понадобится несколько месяцев, чтобы набрать обороты (хотя бы по той причине, чтобы им заплатили побольше), что является несправедливым для нашей большой страны", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он выразил удовлетворение своей нынешней командой юристов. "К тому же, не было сговора с Россией, кроме как у лживой Хиллари и демократов!" - утверждает президент США.

....lawyer or law firm will take months to get up to speed (if for no other reason than they can bill more), which is unfair to our great country - and I am very happy with my existing team. Besides, there was NO COLLUSION with Russia, except by Crooked Hillary and the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 марта 2018 г.