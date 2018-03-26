Трамп планирует отправить в отставку еще одного министра

Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина в связи с неподчинением в агентстве и нанесением ущерба расследованию его предполагаемых злоупотреблений с расходами, сообщили в воскресенье три сотрудника администрации, передает Associated Press.

Два чиновника заявили, что объявление об отставке Шалкина может произойти на этой неделе. Один из чиновников оценил шансы на то, что Шалкина уволят на следующий день или через два в "50/50".

Трамп, который провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго, сказал окружению, что он сохранит на должности двух других чиновников в администрации, которые "попали под огонь": глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр жилищного строительства Бен Карсон.

"Он сказал, что ожидает одно или два серьезных изменения", - сказал генеральный директор Newsmax Крис Радди, доверенное лицо Трампа.

Напомним, только в марта уволились или были отправлены в отставку директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.