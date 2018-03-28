В США подали первый иск против Facebook

В Федеральный суд штата Калифорния (США) поступил первый иск против Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

"Три пользователи приложения Facebook Messenger подали иск против Facebook во вторник, заявив, что социальная сеть нарушила конфиденциальность их персональных данных путем сбора записей их телефонных звонков и текстовых сообщений", - говорится в сообщении.

По словам заявителей, их иск претендует на статус коллективного иска от имени всех пострадавших пользователей.

Отмечается, что компания Facebook пока не прокомментировала данную информацию.

Как сообщалось, компания из анализа данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 миллионов пользователей Facebook.

Цукерберг потерял более $5 млрд за утечку данных 50 млн пользователей Facebook. Он признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.

Владельца социальной сети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европарламент для объяснения ситуации.

Теперь же Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных.