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Фукуяма: Победа демократии в Украине будет иметь значение для всего мира

Фрэнсис Фукуяма
09:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ученый подчеркнул, что Украина является важным государством в Евразии и влияние того, что происходит в стране, будет распространяться и на другие части мира.

Нынешние демократические преобразования в Украине на самом деле является частью глобального процесса борьбы за демократию с популизмом и авторитаризмом, поэтому успех украинцев будет иметь большое значение не только для Европы, но и для мира в целом.

Такое мнение высказал во время выступления в четверг в "Атлантическом совете" в Вашингтоне философ мирового уровня, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

"Украина на самом деле находится на передовой более широкой борьбы за либеральную демократию с различными популистами и авторитарными силами в мире, которая продолжается прямо сейчас", - отметил ученый.

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Характеризуя борьбу за демократию в Украине, Фукуяма заметил, что существенный толчок произошел во время Оранжевой революции, которая произошла в стране в 2004году. В конце концов, продолжение этой идеи потерпело неудачу из-за неспособности преодолеть коррупцию и недостаточное развитие государственных институтов. В результате, украинское гражданское общество было вынуждено пройти весь процесс заново, во время Революции Достоинства. Хотя во втором случае, как и в первом, момент реформ постепенно ослаб, отметил философ.

Среди причин, почему так произошло, Фукуяма назвал, в том числе, то, что Россия вложила много усилий и времени, чтобы подорвать демократический эксперимент.

Тем не менее, "успех преобразования Украины будет иметь значение для Европы, а также для мира", подытожил Фрэнсис Фукуяма.

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Новости мира, Демократия, Популизм, Украина, Фрэнсис Фукуяма.
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