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Новости: I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза
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I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза

Арнольд Шварценеггер
03:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: При пробуждении известный актер и экс-губернатор произнес знаменитую фразу из одного из своих фильмов.

Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза.

Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл, сообщает Washington Post.

При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора. «Соответственно, он в хорошем настроении», - отметил Кетчелл.

Напомним, ранее сообщалось, что актер перенес операцию на сердце.

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Новости мира, Арнольд Шварценеггер, Новости мира, Терминатор.
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