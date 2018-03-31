I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза

Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший операцию на открытом сердце, пошутил при пробуждении от наркоза.

Об этом рассказал его агент Дэниэл Кетчелл, сообщает Washington Post.

При пробуждении Шварценеггер, по словам агента, сказал: «Я вернулся» (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора. «Соответственно, он в хорошем настроении», - отметил Кетчелл.

Напомним, ранее сообщалось, что актер перенес операцию на сердце.