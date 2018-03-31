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В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия, погибли 2 человека

Пасхальное шествие
11:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В мексиканском городе Акапулько в Страстную пятницу во время пасхального шествия произошла стрельба во время погони сотрудников полиции за злоумышленниками.

В результате стрельбы в мексиканском курортном городе Акапулько во время пасхального шествия в Страстную пятницу погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Стрельба произошла во время погони полицейских за обокравшими автомобиль вооруженными преступниками.

Оба преступника погибли - один от ранений в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа. Никто из людей, участвовавших в шествии, не пострадал.

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Как известно, Акапулько является одним из самых небезопасных городов Мексики, за последние годы уровень смертности в городе заметно возрос.

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Новости мира, задержание злоумышленников, Мексика, Пасхальное шествие в Акапулько, Полиция, Страстная пятница, Стрельба.
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