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В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия, погибли 2 человека
Новости мира: В мексиканском городе Акапулько в Страстную пятницу во время пасхального шествия произошла стрельба во время погони сотрудников полиции за злоумышленниками.
В результате стрельбы в мексиканском курортном городе Акапулько во время пасхального шествия в Страстную пятницу погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
Стрельба произошла во время погони полицейских за обокравшими автомобиль вооруженными преступниками.
Оба преступника погибли - один от ранений в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа. Никто из людей, участвовавших в шествии, не пострадал.
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Как известно, Акапулько является одним из самых небезопасных городов Мексики, за последние годы уровень смертности в городе заметно возрос.
Telegraf.com.ua