В Сети появились кадры о подготовке стрелка, устроившего теракт в Лас-Вегасе (Видео)

Издание The New York Times получило доступ к записям с камер видеонаблюдения в отеле Mandalay Bay Casino Resort, на которых запечатлены действия и перемещения Стивена Паддока, застрелившего 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе 59 человек.

Видео начинается с того, что в понедельник, 25 сентября Паддок у VIP-стойки заселяется в номер люкс на 32 этаже и бронирует смежный номер, в который он также заселится через четыре дня.

Но он не заносит в номер свои чемоданы – вместо этого, он проводит два часа в отеле, а затем около 17:00 подъезжает на своем минивэне на парковку, где носильщик грузит пять чемоданов на тележку и везет к служебному лифту.

При этом Паддок попросился сопроводить чемоданы, что, по заверениям руководства отеля, не является чем-то необычным. По дороге Паддок шутит с носильщиком и дает ему на чай.

Следующие четыре часа Паддок сидит в номере, а в 21:40 покидает его с двумя чемоданами, и едет в свой дом в городе Мескит. На следующий день в 20:00 Паддок возвращается в Лас-Вегас, но останавливается в жилом комплексе Ogden, где он также снял несколько номеров на неделю.

Возле комплекса Ogden скоро должен был пройти фестиваль Life is Beautiful, и история интернет-браузинга Паддока свидетельствует о том, что он проверял список выступающих и прикидывал количество людей, которые могли туда прийти. Подобное исследование он проводил и по фестивалю Route 91 возле отеля Mandalay, на который он и напал.

Вечером вторника Паддок возвращается в Mandalay, где другой носильщик помогает ему доставить в номер еще семь чемоданов по той же схеме. Затем он до утра сидит казино, где общается с работниками казино и ведет себя абсолютно нормально. За эти два дня Паддок доставил в номер уже 12 чемоданов.

В среду он действует по той же схеме – день проводит в отеле, затем с двумя чемоданами останавливается в комплексе Ogden, и едет домой в Мескит. В четверг он покупает винтовку с продольно-скользящим затвором калибра .308, едет на стрельбище, а затем возвращается в отель Mandalay. Носильщик опять помогает ему доставить в номер белый контейнер и три чемодана, а затем Паддок снова проводит ночь в казино.

В пятницу до 15:00 Паддок сидит в номере и ждет, пока закончится уборка, после чего заселяется в смежный номер под именем своей подруги Марилу Дэнли. Затем он просит уборщиков оставить тележку с едой в коридоре.

Спустя два дня во время своей атаки он спрячет в этой и еще одной тележке скрытые камеры. Затем ночью он опять едет в Мескит и возвращается под утро с еще двумя чемоданами.

В субботу он устанавливает на ручках обоих номеров таблички «Не беспокоить» и отказывается от уборки номеров. Затем он спускается на парковку и забирает из машины еще два чемодана. Ночью Паддок опять играет в казино, в последний раз едет домой в Мескит и возвращается в Mandalay в воскресенье в три часа ночи, и опять идет в казино. В номер он вернулся в 07:37.

В 12:16 Паддок идет на парковку и забирает из машины еще два чемодана и небольшую сумку. С понедельника он пронес в номер 21 чемодан, две небольшие сумки, ноутбук и контейнер. В общей сложности у него было 23 винтовки и тысяча патронов.

В тот день он несколько раз ходит между своими номерами и в 21:36 запирает номер люкс на засов изнутри. Через четыре минуты открывается фестиваль, и Паддок запирает на засов дверь в смежном номере, а в 22:05 открывает огонь по людям.

Просмотрев это видео, возникает множество новых вопросов – почему сотрудники отеля не заподозрили ничего? Ведь чемоданы с оружием явно весят больше, чем с одеждой, не говоря уже про белый контейнер. Почему люди, которые проводили уборку в номере, не заметили множество тяжелых чемоданов?

Если у издания есть полное видео из отеля, то почему мы нигде не увидели Хесуса Кампоса, из которого полиция сделала героя, помешавшего Паддоку довести дело до конца?

Не смотря на публикацию данного видео, подробности дела Паддока до сих пор остаются засекреченными, а ФБР и полиция продолжают противоречить друг другу и скрывать улики.