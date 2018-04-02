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Хакеры в США совершили массовую кражу данных банковских карт

Компьютерная безопасность
07:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: В США хакеры украли данные пяти миллионов банковских карточек

Хакеры украли данные о владельцах пяти миллионов банковских карт и выставили информацию о 125 тысячах карт на продажу.

Об этом сообщает "Ліга.Новости" со ссылкой на AP.

Данные хакеры получили из-за утечки информации в магазинах компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor.

Там признали, что были недоработки в платежной системе, из-за чего удалось похитить данные о клиентах, и заверили, что принимают меры, а система онлайн-оплаты безопасна.

Предполагается, что информацию о картах собирали на протяжении года. Этим занималась группа хакеров, которая ранее взламывала системы ресторанов и отелей.

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Новости мира, Банковские карты, Кража данных, США, Утечка данных, Хакерская атака, Хакеры.
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