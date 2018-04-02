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Госдеп США временно возглавил Салливан

Джон Салливан
09:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан назначен временным исполняющим обязанности председателя Государственного департамента.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт. 

"Заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения", - написала Науерт.

Имя Тиллерсона удалено с сайта Госдепа США

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.

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Новости мира, Временно, Глава Госдепа США, Джон Салливан, Исполняющий обязанности.
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