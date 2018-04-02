Госдеп США временно возглавил Салливан

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process. — Heather Nauert (@statedeptspox) 1 апреля 2018 г.

"Заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения", - написала Науерт.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики.

Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.