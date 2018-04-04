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Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов

Россия - США
11:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Госдепартамент США предложил заменить выдворенных российских дипломатов на других.

Соединенные Штаты и Россия могут заменить высланых на прошлой неделе дипломатов друг друга. Как сообщили CNN в Госдепартаменте, данный процесс является стандартной практикой для случаев, когда персонал высылается как "персона нон-грата". Все новые дипломаты, будут подлежать утверждению на "индивидуальной основе", уточнили в Госдепартаменте.

"Как всегда в аналогичных случаях, российское правительство по-прежнему вольно запрашивать аккредитацию на вакантные должности в своей двусторонней миссии", - сказал представитель Госдепартамента. 

"Любые заявки на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться на индивидуальной основе." "Российская Федерация не информировала нас о том, что она намерена сократить общее количество персонала, допускаемого в нашу двустороннюю миссию. Поэтому мы понимаем, что Соединенные Штаты могут запросить новый дипломатический персонал для заполнения должностей высланных дипломатов", - добавил пресс-секретарь.

Дипломаты из РФ покинут Польшу к полуночи

Напомним, Белый дом объявил о высылке 60 российских сотрудников и их семьи в ответ на недавнее отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, предположительно от рук Кремля.

России также было приказано закрыть консульство в Сиэтле. Администрация Трампа заявила, что высланные дипломаты являются российскими агентами разведки, и настаивала на том, что их отъезд сделает США более безопасными. Более 20 стран присоединились к США в изгнании российских дипломатов из солидарности с Великобританией. Россия отрицает, что стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, называя обвинение "бредом и ерундой".

В четверг Кремль объявил, что он принимает ответные меры, выслав равное количество американских дипломатов и закрыв консульство США в Санкт-Петербурге. У американских сотрудников есть неделя, чтобы покинуть Россию, но они также могут быть заменены при условии выдачи российским правительством новых дипломатических виз.

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Новости мира, Госдепартамент, Дипломаты, Отравление Скрипаля, Россия, США.
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