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Белый дом: Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру

Дональд Трамп
02:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Белом доме заявили, что президент США в полной мере сотрудничает с командой Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов оказывать содействие спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое российское вмешательство в американские выборы, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

Представитель Белого дома добавила, что такое сотрудничество продолжится до конца расследования, которое, по ее словам, в итоге позволит подтвердить, что не было сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией.

При этом, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли готов Д.Трамп ответить на вопросы спецпрокурора, С.Сандерс отметила, что "президент работает со своими юристами" над вопросами, связанными с расследованием Р.Мюллера.

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Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, США.
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