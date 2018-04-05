Белый дом: Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру

Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов оказывать содействие спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое российское вмешательство в американские выборы, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

Представитель Белого дома добавила, что такое сотрудничество продолжится до конца расследования, которое, по ее словам, в итоге позволит подтвердить, что не было сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией.

При этом, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли готов Д.Трамп ответить на вопросы спецпрокурора, С.Сандерс отметила, что "президент работает со своими юристами" над вопросами, связанными с расследованием Р.Мюллера.