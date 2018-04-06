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Дело Скрипаля: конгрессмены США разработали проект санкций против РФ

Конгресс США
20:10 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля.

Двое американских конгрессменов Хоакин Кастро и Майк Тернер представили законопроект о санкциях против РФ в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба Кастро.

"Санкционированное российским правительством нападение на Сергея и Юлию Скрипалей и офицера Ника Бейли в прошлом месяце на британской земле нарушило международное право и указывает на растущую агрессию Путина и игнорирование международных стандартов поведения", - заявляют конгрессмены Тернер и Кастро.

Политики утверждают, что Соединенные Штаты должны поддержать Великобританию и международных партнеров, продемонстрировав решительный ответ на действия РФ.

"Именно поэтому мы представили двухпартийный Акт о поддержке Британии против нарушений России, который укрепляет приверженность США Великобритании и НАТО, наказывая тех, кто несет ответственность за нападение в Солсбери, и стремится сдержать любого, кто совершит подобные нападения в будущем от имени правительства России", - отмечают конгрессмены.

Этот законопроект, сообщают Кастро и Тернер, также нацелен на российские финансовые институты, "пока Путин не прекратит свою практику убийства экспатриантов и диссидентов за пределами России".

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Новости мира, Конгресс США, Отравление Скрипалей, РФ, Санкции РФ, США.
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