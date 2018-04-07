Трамп отдал распоряжение прекратить практику "поймал и отпустил" для нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится об отказе от практики "поймал и отпустил" в отношении нелегалов, находящихся на территории страны.

Как пишет Reuters, в рамках данной практики после задержания полицией нелегалы оставались на свободе до того момента, пока суд не примет решения об их статусе.

Согласно документу, министру обороны Джеймсу Мэттису поручено подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для содержания мигрантов до суда.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить нацгвардию для охраны границы с Мексикой.