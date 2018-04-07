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На авиабазе в штате Кентукки разбился вертолет

AH-64E Apache
22:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Экипаж вертолета AH-64E Apache, который разбился на базе Форт Кэмпбелл, погиб при крушении.

В штате Кентукки в США разбился военный вертолет AH-64E Apache недалеко от военной базы Форт Кэмпбелл, в результате чего погибли двое военных, находившиеся на борту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы базы на странице в Facebook. В частности, сообщается, что вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета накануне вечером 6 апреля.

"Погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту, их имена пока не называются", - говорится в сообщении. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости мира, AH-64E Apache, База Форт Кэмпбелл, Вертолет, Катастрофа, США.
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