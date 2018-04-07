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На авиабазе в штате Кентукки разбился вертолет
Новости мира: Экипаж вертолета AH-64E Apache, который разбился на базе Форт Кэмпбелл, погиб при крушении.
В штате Кентукки в США разбился военный вертолет AH-64E Apache недалеко от военной базы Форт Кэмпбелл, в результате чего погибли двое военных, находившиеся на борту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы базы на странице в Facebook. В частности, сообщается, что вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета накануне вечером 6 апреля.
"Погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту, их имена пока не называются", - говорится в сообщении. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Telegraf.com.ua