В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

Fire on the upper floors of #Trump tower in #NYC pic.twitter.com/DAIRWuiaGA

— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 7 апреля 2018 г.