https://telegraf.com.ua/files/2018/04/54253322-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4002600-tramp-nazval-obyiski-fbr-u-svoego-advokata-ohotoy-na-vedm.html
Трамп назвал обыски ФБР у своего адвоката "охотой на ведьм"
Новости мира: Дело порноактрисы Сторми Дэниэлс продолжает набирать обороты.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обыск ФБР в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, назвав его "позором и охотой на ведьм", передает Reuters.
"Выступая перед репортерами в Белом доме, Трамп назвал команду специального прокурора Роберта Мюллера самой предвзятой группой людей в мире", - говорится в сообщении.
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Напомним, ФБР провело обыски в офисе адвоката Трампа в связи со скандалом с порноактрисой Стефани Клиффорд (сценическое имя – Stormy Daniels). Сообщалось, что Трамп заплатил ей 130 тыс. долл. за молчание о связи с ним, когда он был уже женат на Мелании.
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