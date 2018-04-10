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Трамп назвал обыски ФБР у своего адвоката "охотой на ведьм"

Дональд Трамп
05:44 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Дело порноактрисы Сторми Дэниэлс продолжает набирать обороты.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обыск ФБР в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, назвав его "позором и охотой на ведьм", передает Reuters.

"Выступая перед репортерами в Белом доме, Трамп назвал команду специального прокурора Роберта Мюллера самой предвзятой группой людей в мире", - говорится в сообщении.

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Напомним, ФБР провело обыски в офисе адвоката Трампа в связи со скандалом с порноактрисой Стефани Клиффорд (сценическое имя – Stormy Daniels). Сообщалось, что Трамп заплатил ей 130 тыс. долл. за молчание о связи с ним, когда он был уже женат на Мелании.

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Новости мира, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Новости США, Стефани Клиффорд, Сторми Дэниэлс, США, ФБР.
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