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Америка приостановила выдачу виз летному составу «Аэрофлота»

Америка приостановила выдачу виз летному составу «Аэрофлота»
12:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Отмечается, что у гостиницы на Лонг-Айленде, где ночует летный состав авиакомпании, круглосуточно дежурят полицейские.

Сотрудникам российской авиакомпании «Аэрофлот» прекратили выдачу американских виз.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на неназванные источники.

«Америка приостановила выдачу виз летному составу «Аэрофлота», в том числе прекратили продление уже открытых. Пару часов назад в "Аэрофлоте" были совещания у руководства, потому что из России сейчас в Америку летает только "Аэрофлот". Лётный состав, то есть пилоты и бортпроводники, не могут открыть новые визы и тем у кого кончается, не продлевают старые», - отмечалось в сообщении канала вечером 11 апреля.

Позже канал также сообщил, что у гостиницы на Лонг-Айленде, где ночует летный состав авиакомпании, круглосуточно дежурят полицейские, которые проводят досмотр всех гостей.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня «хуже, чем когда-либо», включая период Холодной войны.

Обострение отношений между странами вызвано новым эпизодом применения химоружия в Сирии - 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в городе Дума. Пострадали около тысячи человек.

Запад обвинил в применении химического оружия режим Асада, поддерживаемый Россией. Президент США Дональд Трамп анонсировал ракетный удар по сирийскому режиму в ответ на химатаку, однако позже в Белом доме заявили, что окончательное решение президентом еще не принято.

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Новости мира, Аэрофлот, Визы, Летный состав, Россия.
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