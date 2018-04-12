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Трамп: Удар по Сирии будет либо очень скоро, либо совсем не скоро

Дональд Трамп
13:58 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл дату удара по Сирии.

По словам Дональда Трампа, удар может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

Соответствующую запись президент США сделал в Twitter.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Либо очень скоро, либо совсем не скоро. В любом случае, США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от ИГИЛ. И где наше "Спасибо, Америка"? - написал Трамп.

 

Ранее Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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