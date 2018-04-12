Трамп: Удар по Сирии будет либо очень скоро, либо совсем не скоро

По словам Дональда Трампа, удар может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

Соответствующую запись президент США сделал в Twitter.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Либо очень скоро, либо совсем не скоро. В любом случае, США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от ИГИЛ. И где наше "Спасибо, Америка"? - написал Трамп.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Ранее Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.