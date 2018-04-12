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"Ходит тигр": в США объявили тревогу из-за енота

Енот
19:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Нью-Йорке объявили тревогу из-за бродящего по улицам енота.

В Нью-Йорке объявили тревогу из-за бродящего по улицам тигра. Однако, как сообщает новостной портал WNBC, зверь оказался енотом.

Около 8:30 утра по местному времени в полицию Нью-Йорка позвонили с сообщением, что по одной из улиц Манхэттена ходит тигр. Прибывшие на место через 15 минут репортеры не обнаружили ни хищника, ни стражей порядка. Чуть позже представители полиции подтвердили, что дикий зверь действительно ходил по городу, только это был не тигр, а енот.

Некоторые жители Нью-Йорка пожаловались, что экстренное оповещение по телефону их разбудило.

«Вы хотите сказать, что меня и моих соседей жестоко разбудил шум вертолета, потому что какой-то идиот принял енота за чертового тигра?!» — возмутился один из пользователей Twitter и посоветовал обратившемуся в полицию купить учебник зоологии.

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Новости мира, Енот, Манхэттен, Нью-Йорк, США, Тигр.
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