Трамп пообещал принять решение по Сирии "достаточно скоро"

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решения США по Сирии будет приняты "достаточно скоро".

"Теперь нам нужно будет принять последующие решения, они будут приняты достаточно скоро", - сказал Д.Трамп.

"Мы очень-очень внимательно рассматриваем всю ситуацию, и посмотрим, что произойдет...Очень плохо, что мир ставит нас в такую позицию", - добавил Д.Трамп.

Американские СМИ отмечают, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в четверг прибудут в Белый дом, чтобы обсудить с Д.Трампом варианты действий по Сирии.

Ранее Дж.Мэттис заявил, что США еще не приняли решения по удару по Сирии.

"Мы не приняли никакого решения в отношении военных действий в Сирии", - заявил Дж.Мэттис в ходе слушаний в Конгрессе США.