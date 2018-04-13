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СМИ: Трамп рассматривает восемь объектов для возможного удара в Сирии

Война в Сирии
08:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: У США есть восемь потенциальных объектов в Сирии для возможного удара.

Военное командование США рассматривает в качестве возможных целей для ударов в Сирии 8 объектов.

Об этом сообщает Украиинская правда со ссылкой на телеканал CNBC.

По информации источников CNBC, среди указанных целей - 2 сирийских аэродрома, 1 исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование пока перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромах, где базируются российские войска.

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Таким образом, Сирия рассчитывает на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

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Новости мира, Война в Сирии, Дональд Трамп, Сирия, США.
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