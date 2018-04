СМИ: Трамп рассматривает восемь объектов для возможного удара в Сирии

Военное командование США рассматривает в качестве возможных целей для ударов в Сирии 8 объектов.

Об этом сообщает Украиинская правда со ссылкой на телеканал CNBC.

По информации источников CNBC, среди указанных целей - 2 сирийских аэродрома, 1 исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование пока перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромах, где базируются российские войска.

Таким образом, Сирия рассчитывает на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.