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Посол США в ООН: РФ не выполнила обязательств по уничтожению химоружия в Сирии

Никки Хейли
00:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Постоянный представитель США в ООН заявила, что Россия использует свое право вето в ООН для защиты режима Асада от ответственности за военные преступления.

Использование в Сирии химического оружия доказывает невыполнение Россией своих обязательств по уничтожению запасов запрещенных реагентов в стране.

Об этом во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН заявила Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

«Россия сама согласилась быть гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Если бы Россия придерживалась своих обязательств, то в Сирии не было бы химического оружия, и нам не пришлось бы собираться сегодня», - сказала Хейли.

Она подчеркнула, что Россия теперь использует свое право вето в ООН для защиты режима Башара Асада от ответственности за военные преступления.

«Именно Россия уничтожила Совместный следственный механизм, который позволил бы миру обеспечить ответственность за использование химического оружия в Сирии. Именно Россия шесть раз использовала свое право вето, чтобы не позволить осудить использование Асадом химического оружия. Именно Россия использовала свое право вето 12 раз, чтобы защитить режим Асада», - отметила дипломат.

Вашингтон подсчитал количество химатак в Сирии при режиме Асада

По ее словам, эти односторонние действия РФ «привели к уничтожению всех международных стандартов против использования химического оружия».

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Новости мира, Никки Хейли, Россия, Сирия, Совбез ООН, Химическое оружие.
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