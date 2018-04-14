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Трамп доволен ударом по Сирии

Дональд Трамп
16:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Трамп поблагодарил союзников и выразил свое восхищение и гордость американской армией.

Президент США Дональд Трамп назвал "идеально исполненным" нанесенный совместно с Великобританией и Францией удар по Сирии. Он поблагодарил своих союзников за "мудрость и мощь их прекрасных армий". "Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!" - написал Д. Трамп в "Твиттере".

Он также заявил, что гордится "великой американской армией", которая в скором времени, "после многомиллиардных затрат, которые были полностью одобрены", станет самой прекрасной армией в истории страны. "Никто и ничто с ней не сравнится!" - добавил президент США. О своем решении нанести удар по Сирии он объявил в ночь на 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку "актом агрессии" и заявил о планах созвать заседание СБ ООН. Оно состоится сегодня вечером.

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Новости мира, Дональд Трамп, Сирия, союзники, США, УДАР.
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