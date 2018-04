Трамп доволен ударом по Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал "идеально исполненным" нанесенный совместно с Великобританией и Францией удар по Сирии. Он поблагодарил своих союзников за "мудрость и мощь их прекрасных армий". "Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!" - написал Д. Трамп в "Твиттере".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.