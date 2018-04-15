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СМИ: Непогода в США убила людей
Новости мира: Снегопад, град и сильный ветер стали причиной по крайней мере 3 человек в разных штатах США.
По меньшей мере три человека погибли в США в результате снегопада, бурь, дождя и града. Об этом сообщает AP.
Отмечается, что в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на летний дом, в котором спал ребенок. Девочка погибла. В Висконсине погибла женщина, потеряв контроль над машиной и столкнувшись с внедорожником, который ехал по встречной полосе. Кроме того, в штате Небраска в результате ДТП погиб водитель снегоуборочной машины.
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