Хейли: Если бы не США, химатака в Сирии могла бы повториться

Военная операция США, Британии и Франции на территории Сирии помогла предотвратить повторение химической атаки в САР, заявила в воскресенье каналу "Фокс ньюс" постпред США при ООН Никки Хейли.

"Это легко могло бы повториться (химатака - ред.), если бы Соединенные Штаты не были бы умны, и если бы мы не осознавали, что происходит", - заявила она.

"Нам нужно осознавать тот факт, что мы не можем допустить даже малейшего применения химического оружия", - добавила постпред США при ООН.

Накануне в ходе заседания Совбеза ООН Н.Хейли также заявила, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, чтобы предотвратить применение в будущем химоружия.

"Речь шла не о мести, не о наказании и не о демонстрации силы, а о том, чтобы предотвратить будущие химатаки", - сказала она на заседании СБ ООН.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.