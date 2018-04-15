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Вице-президент США: Россия и Иран оказались на неправильной стороне истории

Вице-президент США Майк Пенс
19:55 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что режиму Башара Асада и его покровителям придется заплатить в случае повторного применения химоружия против населения.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявляет, что режиму президента Сирии Башара аль-Асада и его покровителям придется заплатить в случае повторного применения химического оружия против гражданского населения.

Об этом Пенс заявил во время визита в Перу, сообщает телеканал CBS News.

"Наше сообщение России: вы на ложной стороне истории", - заявил Пенс.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она позволила Сирии применять химическое оружие, хотя несколько лет назад РФ пообещала помочь Сирии избавиться от химического оружия.

"Пришло время России понять послание, которое президент Трамп сделал вчера вечером. Вы известны благодаря кампании, которую вы поддерживаете", - сказал Пенс, намекая на поддержку Россией Сирии.

При этом вице-президент США отметил, что Иран также частично виноват в ситуации в Сирии.

"Россия и Иран оказались на неправильной стороне истории", - добавил Пенс.

В то же время, комментируя удары войск США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, которые осудила Россия, Пенс повторил слова президента Дональда Трампа, что США в случае необходимости готовы отреагировать, если режим Асада снова применит химическое оружие.

Как заявил вице-президент, Соединенные Штаты "готовы продолжать эти усилия, пока мы не будем уверены, что химическое оружие никогда снова не будет использовано против невинных гражданских в Сирии".

Вместе с тем Пенс подчеркнул, что Сирии «придется заплатить» в случае повторного применения сирийскими правительственными войсками химического оружия.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связанные с производством и хранением химического оружия.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.

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Новости мира, Башар Асад, Иран, Майк Пенс, Россия, Сирия.
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