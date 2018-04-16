Трамп о Сирии: Все ракеты достигли цели

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что все выпущенные по территории Сирии ракеты достигли своей цели, и ни одна из них не была сбита.

"Более 100 ракет было выпущено, они не сбили ни одну. Все ракеты достигли цели", - заявил он, выступая на мероприятии, посвященном сокращению налогов для малого бизнеса во Флориде.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По территории Сирии выпустили более 100 ракет. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия.

США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.