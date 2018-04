Конгресс США обвиняет РФ в стремлении "посеять хаос" в Европе

Вмешательство России в президентские выборы в США не было новой практикой для Кремля, который ведет информационные атаки в отношении многих стран, говорится в рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Вмешательство России в 2016 году в президентские выборы в США не были чем-то новым для Кремля. Кремль стремится посеять хаос и раздор и продвигать свою повестку в определенных странах, особенно в Европе и бывших советских республиках, таких как страны Балтии и Украина", - говорится в документе.

Для этого Россия, отмечается в докладе, "эффективно сочетает многолетний опыт в пропаганде с обширными медиаресурсами, и корпусом хорошо образованных и опытных техников, разведчиков и сил спецслужб".

Вместе с тем президент США Дональд Трамп в пятницу прокомментировал публикацию рассекреченного доклада комитета по разведке Конгресса США о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.