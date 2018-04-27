Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Конгресс США обвиняет РФ в стремлении "посеять хаос" в Европе

Конгресс США
18:08 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Конгрессе США обвиняют Россию во вмешательстве в политическую повестку многих стран.

Вмешательство России в президентские выборы в США не было новой практикой для Кремля, который ведет информационные атаки в отношении многих стран, говорится в рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Вмешательство России в 2016 году в президентские выборы в США не были чем-то новым для Кремля. Кремль стремится посеять хаос и раздор и продвигать свою повестку в определенных странах, особенно в Европе и бывших советских республиках, таких как страны Балтии и Украина", - говорится в документе.

Для этого Россия, отмечается в докладе, "эффективно сочетает многолетний опыт в пропаганде с обширными медиаресурсами, и корпусом хорошо образованных и опытных техников, разведчиков и сил спецслужб".

Вместе с тем президент США Дональд Трамп в пятницу прокомментировал публикацию рассекреченного доклада комитета по разведке Конгресса США о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

 

"Вау! Настоящая охота на ведьм! Это должно прекратиться прямо сейчас", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

В сообщении президент США подчеркнул, что комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса "не нашел доказательств тому, что предвыборная кампания Трампа связывалась, сотрудничала или вступала в сговор с Россией".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Конгресс США, Кремль, Россия, РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Глава Пентагона подтвердил твердое обязательство США защищать Южную Корею Трамп обсудил с лидерами Кореи и Японии встречу с Ким Чен Ыном В Техасе арестовали сына экс-президента Гвинеи

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0