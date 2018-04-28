В Техасе арестовали сына экс-президента Гвинеи

Полиция штата Техас арестовала Мухаммеда Туре, сына экс-президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре по обвинению в том, что он и его жена Дениз Кросс-Туре в течение 16 лет держали девушку в рабстве. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, будущую рабыню привезли из Гвинеи в США в 2000 году, тогда ей было пять лет. Через несколько лет девочку заставили выполнять работу по дому и заботиться о детях Туре, также её били и оказывали на нее психологическое давление. Кроме того, супруги не позволяли девочке ходить в школу, поэтому она не знала английского языка. Также рабыню заставляли спать на голом полу.

Отмечается, что девушка сбежала из дома в 2016 году с помощью соседей. Теперь супругам Туре грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокат Дениз Кросс-Туре Скотт Палмер заявил, что обвинения в адрес его подзащитной "пронизано неприличными обвинениями, выдумками и ложью". По его словам, супруги Туре считали девочку своей дочерью и растили ее наравне с другими детьми.