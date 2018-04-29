В Лос-Анджелесе произошло ДТП: погибли 3 человек, среди них дети

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, в жутком ДТП погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

"В результате огненного ДТП в Лос-Анджелесе погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в субботу вечером два автомобиля столкнулись и загорелись. На месте погибли двое детей и взрослый. Еще три человека, в том числе ребенок, госпитализированы в критическом состоянии.

На видео, которое сняли с помощью телефонов очевидцы, видно, как люди пытаются помочь кричащим в горящих машинах пострадавшим, однако из-за сильного пламени освободить их было невозможно. Причина аварии выясняется.