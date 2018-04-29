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На трассе в Мексике столкнулись более полсотни автомобилей, есть пострадавшие

Столкновение автомобилей на трассе в Мексике
16:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Мексике на трассе Сальтильо-Монтеррей столкнулось свыше 50 автомобилей, пострадали 15 человек, в больницу были доставлены 5 человек.

На трассе Сальтильо-Монтеррей в Мексике произошла масштабная авария, в которой столкнулись более 50 авто. Об этом сообщает местное издание Multimedios.

В результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. Трое человек оказались заблокированы в одном из автомобилей.

На дороге образовался затор длиной в 25 километров, сообщает Vanguardia.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за густого тумана и скользкое дорожное покрытие из-за высокой влажности.

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Новости мира, ДТП в Мексике, ДТП на трассе в Мексике, Пострадавшие, Трасса Сальтильо-Монтеррей.
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