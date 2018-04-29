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На трассе в Мексике столкнулись более полсотни автомобилей, есть пострадавшие
Новости мира: В Мексике на трассе Сальтильо-Монтеррей столкнулось свыше 50 автомобилей, пострадали 15 человек, в больницу были доставлены 5 человек.
На трассе Сальтильо-Монтеррей в Мексике произошла масштабная авария, в которой столкнулись более 50 авто. Об этом сообщает местное издание Multimedios.
В результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. Трое человек оказались заблокированы в одном из автомобилей.
На дороге образовался затор длиной в 25 километров, сообщает Vanguardia.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за густого тумана и скользкое дорожное покрытие из-за высокой влажности.
Telegraf.com.ua