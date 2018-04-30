Помпео рассказал, с какой целью встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что проводил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы убедиться в том, что КНДР готова обсуждать важные вещи.
Госсекретарь США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном в апреле, чтобы подготовить почву для саммита двух стран.
"Мы хотели убедиться, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать важные вещи", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Госсекретарь рассказал, что они "хорошо поговорили" с лидером КНДР.
На вопрос ведущего ABC о том, можно ли доверять Ким Чен Ыну, Помпео ответил, что администрация ведет себя осмотрительно, поскольку помнит историю и намерена вести переговоры не так, как это делалось раньше.
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Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начало июня.
27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. По итогам саммита лидеры двух стран заявили о намерении в скором времени подписать мирный договор.