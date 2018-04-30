"Дуб дружбы", подаренный Макроном Трампу, на карантине

Дуб, который президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон посадили на лужайке возле американского Белого дома, был помещен на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщает газета Huffington post со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что в США действуют карантинные нормы для любых импортных растений, семян и даже ввозимой земли. Собеседник газеты добавил, что карантин для дуба скоро завершится, и саженец никак не пострадал от пересадки.

Макрон подарил дуб своему американскому коллеге во время визита в Вашингтон 24 апреля. Лидеры двух стран вместе посадили дерево. О его пропаже вчера сообщила Daily Mail, по данным которой, дуб провел в земле у Белого дома пять дней.