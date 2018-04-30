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"Дуб дружбы", подаренный Макроном Трампу, на карантине

Дональд и Мелания Трамп и Эммануэль и Бриджит Макрон
16:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон подарил президенту США Дональду Трампу, а потом был посажен возле Белого дома, находится на карантинном контроле

Дуб, который президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон посадили на лужайке возле американского Белого дома, был помещен на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщает газета Huffington post со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что в США действуют карантинные нормы для любых импортных растений, семян и даже ввозимой земли. Собеседник газеты добавил, что карантин для дуба скоро завершится, и саженец никак не пострадал от пересадки.

Исчез "дуб дружбы", который посадили Трамп и Макрон у Белого дома

Макрон подарил дуб своему американскому коллеге во время визита в Вашингтон 24 апреля. Лидеры двух стран вместе посадили дерево. О его пропаже вчера сообщила Daily Mail, по данным которой, дуб провел в земле у Белого дома пять дней.

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Новости мира, Дональд Трамп, Дуб, Карантинный контроль, Подарок, Президент США, Президент Франции, Эммануэль Макрон.
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Новости США

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