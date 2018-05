Трамп назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что подходящим местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать "Дом мира" в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter 30 апреля.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.