Трамп отложил пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп отложил решение о введении импортных пошлин на сталь и алюминий для Канады, Европейского Союза и Мексики до 1 июня, а также достиг принципиального соглашения с Аргентиной, Австралией и Бразилией, сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

В марте Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.