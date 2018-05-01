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Трамп отложил пошлины на сталь и алюминий

Сталь
07:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США отложили введение импортных пошлин на сталь для ряда стран.

Президент США Дональд Трамп отложил решение о введении импортных пошлин на сталь и алюминий для Канады, Европейского Союза и Мексики до 1 июня, а также достиг принципиального соглашения с Аргентиной, Австралией и Бразилией, сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

В марте Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

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Новости мира, Дональд Трамп, ЕС, Пошлины на сталь, Пошлины США, США.
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