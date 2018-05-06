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На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали более 1700 человек

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Извержение вулкана на Гавайях
13:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: На Гавайях из-за очередного всплеска активности вулкана Килауэа эвакуированы свыше 1700 жителей поселка Лейлани-Эстейтс, лава уже уничтожила 5 домов.

Из-за очередного всплеска активности вулкана Килауэа на острове Гавайи спасатели эвакуировали более 1700 жителей поселка Лейлани-Эстейтс и прилегающих районов. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Associated Press.

Сейчас самая опасная ситуация наблюдается в поселке на 770 жилых домов. В результате извержения вулкана лава уничтожила минимум 5 домов.

 

На дорогах появились трещины в несколько сотен метров длиной, кое-где лава повредила водопроводные трубы, что привело к перебоям с водоснабжением.

На острове перекрыли большинство дорог, закрыли учебные заведения. Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе.

 

Вулкан вновь активизировался 4 мая из-за землетрясения магнитудой 5 и ряда более слабых землетрясений, которые спровоцировали появление оползней и трещин на стенках кратера.

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой почти 7 баллов по шкале Рихтера

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире. Его высота составляет 1247 метров, но основа идет еще на несколько километров вглубь Тихого океана. Последнее извержение Килауэа началось в 1983 году и продолжается уже 35 лет.

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Новости мира, Вулкан Килауэа, Гавайи, Извержение вулкана, Лава, Разрушение домов, Эвакуация жителей.
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