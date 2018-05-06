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Илон Маск решил производить конфеты

Илон Маск
15:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Илон Маск уверен в том, что его новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим".

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Маск сообщил, что намерен открыть собственную фабрику по производству конфет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Маск заверил, что он "супер-супер серьезен" в этом вопросе, а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим".

Бизнесмен также поинтересовался у читателей, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

Напомним, Илон Маск сообщил о начале разработки "киборг-драконов", что вероятно означает модификацию космической ракеты Dragon.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки.

Компания не получает прибыли уже пятый квартал подряд, отчиталась о 710 миллионов долларов убытка.

При этом такой показатель оказался приятным сюрпризом для аналитиков, которые ожидали более значительных убытков.

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Новости мира, Dragon, SpaceX, Tesla, Илон Маск.
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