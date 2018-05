Илон Маск решил производить конфеты

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Маск сообщил, что намерен открыть собственную фабрику по производству конфет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.