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Конгрессмен посоветовал Трампу повременить с решением по иранскому атому

Мак Торнберри
23:33 Вс, 6 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: При этом конгрессмен-республиканец подчеркнул, что полностью доверять иранской стороне нельзя.

Президенту США Дональду Трампу следует перенести на более поздний срок решение о дальнейшей судьбе соглашения с Ираном по атому, заявил в воскресенье глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Мак Торнберри.

"Возможно, лучшее, что может предпринять президент - это еще немного перенести установленный на текущий месяц дедлайн. Это дало бы возможность проверить, могут ли французы и британцы добиться заключения другого соглашения (с Ираном - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

Американские СМИ отмечают, что в прошлом М.Торнберри выступал против соглашения между "шестеркой" международных посредников и Ираном, однако теперь выступает скорее за соблюдение достигнутых договоренностей.

Ожидается, что до 12 мая президент США Дональд Трамп должен объявить о том, намерен ли он и далее соблюдать договоренности по иранскому атому. Он неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности - проблему разработки Ираном баллистических ракет. В свою очередь, ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Мак Торнберри, Ядерное соглашение.
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