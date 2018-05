Автомобиль в США протаранил ресторан с посетителями

В городе Мамаронек (штат Нью-Йорк, США) автомобиль въехал в ресторан. В результате аварии пострадали несколько человек, трое из них – серьезно.

Tough to tell but a car drove through the floor-to-ceiling windows of Enzo’s Restaurant on Mamaroneck Ave in Mamaroneck. The vehicle is inside the building. At least 3 people left the scene on stretchers. I couldn’t tell what condition they were in. pic.twitter.com/9hYr7xuZhQ

— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.