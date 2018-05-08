Конгресс США предлагает усилить санкции против России

Американский Конгресс имеет много возможностей для усиления экономического давления в виде санкций и других ограничений против России и намерен применять их для того, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против суверенных государств.

Об этом заявил, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа, американский сенатор-демократ Бен Кардин.

"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций", - подчеркнул законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).

"Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль над реализацией закона – ред.) со своей стороны, ставить вопрос, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", - отметил Кардин.

Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за реализации не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. В этой связи он подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, "чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ".

В то же время, Кардин подчеркнул, что Соединенные Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России. "Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", - отметил американский сенатор.