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Конгресс США предлагает усилить санкции против России

Конгресс США
08:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Члены Конгресса продолжат искать любые возможности для введения ограничений против РФ, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.

Американский Конгресс имеет много возможностей для усиления экономического давления в виде санкций и других ограничений против России и намерен применять их для того, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против суверенных государств.

Об этом заявил, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа, американский сенатор-демократ Бен Кардин.

"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций", - подчеркнул законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).

"Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль над реализацией закона – ред.) со своей стороны, ставить вопрос, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", - отметил Кардин.

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Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за реализации не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. В этой связи он подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, "чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ".

В то же время, Кардин подчеркнул, что Соединенные Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России. "Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", - отметил американский сенатор.

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Новости мира, CAATSA, Конгресс, Конгресс США, РФ, Санкции, Санкции против РФ.
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