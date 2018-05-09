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Российские хакеры угрожали женам военных США от имени "ИГИЛ"

Хакер
09:34 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua
Фото из открытых источников

Новости мира: Российские хакеры, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США, слали угрозы женам американских военных о имени "ИГИЛ".

Хакеры из российских групп Fancy Bear и APT28, которых обвиняют во вмешательстве в выборы в США, угрожали женам американских военных от имени террористов "ИГИЛ". Об этом говорится в расследовании Associated Press.

"10 февраля 2015 года 5 жен военнослужащих армии США получили в соцсетях сообщение со следующим текстом: Мы знаем о тебе, твоем муже и твоих детях. Мы гораздо ближе, чем ты можешь себе представить", - сообщает AP.

Отмечается, что отправитель называл себя хакером из "Киберхалифата", который действует в интересах ИГИЛ.

Журналисты выяснили, что хакеры из группировки Fancy Bear пытались сломать электронные почтовые ящики жен американских военных именно тогда, когда "Киберхалифат" посылал свои угрозы.

Расследователи, в частности, ссылаются на информацию, предоставленную компанией Secureworks, которая специализируется на кибербезопасности.

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Ранее в Министерстве внутренней безопасности США подтвердили: по меньшей мере 21 штат пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов.

17 апреля Соединенные Штаты и Великобритания обнародовали совместное заявление, в котором обвинили российских хакеров в глобальной киберкампании.

В феврале AP писало, что Fancy Bear пыталась украсть данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе США.

Ранее сообщалось, что группа Fancy Bear несколько лет преследовала около 200 журналистов, издателей и блоггеров, в частности из США, Украины и России.

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Новости мира, Вмешательство в выборы в США, ИГИЛ, Российские хакеры, Угрозы женам американских военных.
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