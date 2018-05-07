Конгресс покажет российскую рекламу, влиявшую на выборы США

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликует рекламные объявления по социальной сети Facebook, связанные с вмешательством России в президентские выборы США 2016 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, реклама будет представлена в течение недели. Вместе с тем публикация может затянуться, ведь демократы не могут достичь соглашения с администрацией Facebook. Стороны спорят о необходимости скрыть информацию о пользователях, прокомментировавших эти рекламные объявления.

Ожидается, что Конгресс покажет картинки из рекламы, расскажет, сколько она стоила и сколько пользователей Facebook посмотрели ее.

"Мы постоянно вели переговоры с Facebook и надеемся, что окончательная отредактированная реклама окажется в нашем распоряжении в течение нескольких дней", - заявил демократ Адам Шифф.

27 апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Согласно ей, в 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США, отмечают в комитете. Вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место в виде кибератак и использования соцсетей.

Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс, говорится в документе.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за скандал с разглашением данных пользователей, а также дал объяснения в Конгрессе США.

Как стало известно, британская консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook. Позже эти данные были использованы командой Трампа на выборах.