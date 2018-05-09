В Гватемале задержали "исторический" рейд с 3 тоннами наркотиков

Власти Гватемалы в среду сообщили об "историческом" изъятии наркотиков, которые перевозило судно под флагом Танзании. Операция по захвату была проведена совместно военно-морским флотом национальной обороны Гватемалы и береговой охраной США в международных водах Тихого океана, сообщает информационное агентство Гватемалы со ссылкой на Министерство обороны страны.

Сообщается, что в лодке было обнаружено не менее 3 т наркотиков, которые контрабандисты планировали доставить в круизный порт Пуэрто-Кетцаль в департаменте Эскуинтла на южном побережье страны.

Власти называют это одним из крупнейших ударов по наркоторговому бизнесу за время правления президента Джимми Моралеса.

В прошлом году Гватемала побила рекорд по перехвату кокаина: силы безопасности страны задержали 13 659 кг этого наркотика по сравнению с 12 818 кг годом ранее.