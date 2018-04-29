"Наколотые" цитрусовые: заключенному пытались передать наркотики в лимоне

В Бахмуте (бывший Артемовск), Донецкой области, сотрудники полиции при осмотре пакета, который поступил одному из заключенных, обнаружили полиэтиленовый сверток с наркотиками. Соответствующее вещество было спрятано в лимоне, а передать ее таким образом пыталась женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Способы переправить наркотики в специальные учреждения становятся все более причудливыми. Чаще всего их пытаются направить или передать в посылках и бандеролях", – подчеркивают в полиции.

Отмечается, что злоумышленница является жительницей Бахмута, которая родилась в 1976 году. По ее словам, наркотики, а именно опий ацетиловый, она изготовила в домашних условиях, а тот, кому женщина принесла пакет – ее знакомый.

Добавим, что обнаруженную вещество правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По факту инцидента открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".