Северная Корея отпустила трех американских заключенных

Президент США Дональд Трамп направляется встречать госсекретаря Майкла Помпео и американцев, освобожденных северокорейскими властями из заключения.

"Госсекретарь Помпео и его "гости" приземлятся на базе ВВС "Эндрюс" в два часа дня (21:00 мск - ред.). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!" - написал Д.Трамп в своем Твиттере

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.

Ранее в среду со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщалось, что М.Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.

Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР.