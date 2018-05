Северная Корея отпустила трех американских заключенных

Президент США Дональд Трамп направляется встречать госсекретаря Майкла Помпео и американцев, освобожденных северокорейскими властями из заключения.

"Госсекретарь Помпео и его "гости" приземлятся на базе ВВС "Эндрюс" в два часа дня (21:00 мск - ред.). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!" - написал Д.Трамп в своем Твиттере

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.