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Северная Корея отпустила трех американских заключенных

Майкл Помпео и Ким Чен Ын
16:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп отправится лично встречать возвращающихся из Пхеньяна госсекретаря США и троих освобожденных американцев.

Президент США Дональд Трамп направляется встречать госсекретаря Майкла Помпео и американцев, освобожденных северокорейскими властями из заключения.

"Госсекретарь Помпео и его "гости" приземлятся на базе ВВС "Эндрюс" в два часа дня (21:00 мск - ред.). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!" - написал Д.Трамп в своем Твиттере

Ранее в среду со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщалось, что М.Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.

Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР.

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Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майкл Помпео, Пхеньян, США.
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