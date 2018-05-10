Трамп: Единственная награда, которую я хочу,- это победа для всего мира
Новости мира: Президент США Дональд Трамп считает, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию.
Вчера президент США Дональд Трамп сказал репортерам, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды - "победа для мира". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.
"Все так думают, но я никогда не скажу этого", - ответил "с большой улыбкой" Трамп на вопрос журналиста, заслуживает ли он такой чести за улучшение отношений с КНДР.
Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения с КНДР по денуклеаризации.
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"Премия, которой я хочу, это победа для мира. Даже не здесь - я хочу победы для мира, потому что это то, о чем мы говорим. Так что это единственная премия, которой я хочу", - сказал Трамп.
Напомним, Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерной программе КНДР. Премию в свое время получили такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Если Трамп получит награду, он станет пятым президентом США, удостоенным этой чести