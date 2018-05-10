Трамп: Единственная награда, которую я хочу,- это победа для всего мира

Вчера президент США Дональд Трамп сказал репортерам, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды - "победа для мира". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Все так думают, но я никогда не скажу этого", - ответил "с большой улыбкой" Трамп на вопрос журналиста, заслуживает ли он такой чести за улучшение отношений с КНДР.

Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения с КНДР по денуклеаризации.

"Премия, которой я хочу, это победа для мира. Даже не здесь - я хочу победы для мира, потому что это то, о чем мы говорим. Так что это единственная премия, которой я хочу", - сказал Трамп.

Напомним, Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерной программе КНДР. Премию в свое время получили такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Если Трамп получит награду, он станет пятым президентом США, удостоенным этой чести