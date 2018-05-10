Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

Об этом сообщил американский президент в Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

"Очень ожидаемая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее очень особенным моментом для мира во всем мире!", - написал Трамп.

Сегодня Северная Корея отпустила трех американских заключенных и передала их госсекретарю США Майку Помпео. Белый дом назвал освобождение американцев "жестом доброй воли".

Как известно, ранее в США рассматривали Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.