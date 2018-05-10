Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым
Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым
Новости: Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Новости: Балотелли получит вызов в сборную Италии
Балотелли получит вызов в сборную Италии
Новости: Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
X

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп
18:03 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о встрече уже в следующем месяце в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

Об этом сообщил американский президент в Twitter.

"Очень ожидаемая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее очень особенным моментом для мира во всем мире!", - написал Трамп.

Сегодня Северная Корея отпустила трех американских заключенных и передала их госсекретарю США Майку Помпео. Белый дом назвал освобождение американцев "жестом доброй воли".

Как известно, ранее в США рассматривали Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Встреча Трампа с Ким Чен Ыном, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, Сингапур, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Глава Пентагона: США не допустят, чтобы Иран получил ядерное оружие США вводят новые санкции против РФ Госсекретарь США доволен визитом в Пхеньян

Последние новости

Саудовская Аравия пригрозила разработкой ядерного оружия Настоящие мужчины, которые занялись собой и скинули большой вес (Фото) В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Супрун развенчала еще один миф
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
18:56 Вы будете смеяться: строительные неудачи от настоящих горе-мастеров
18:56 Назван список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
18:48 Главы правоохранителей Армении отправлены в отставку
18:35 Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон
18:32 В МВД отмечают необходимость конкретных шагов по деоккупации Донбасса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС
Полторак осуществил визит в зону ООС
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0