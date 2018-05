Трамп подтвердил поимку пяти террористов "ИГИЛ"

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил ранее появившуюся информацию о поимке пяти лидеров "ИГИЛ".

"Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!", - написал президент на странице в "Твиттере".

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.