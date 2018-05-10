Трамп подтвердил поимку пяти террористов "ИГИЛ"

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил ранее появившуюся информацию о поимке пяти лидеров "ИГИЛ".

"Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!", - написал президент на странице в "Твиттере".

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Накануне издание "Нью-Йорк таймс" сообщало со ссылкой на источники в разведке Ирака, что американская и иракская разведка провели успешную операцию по захвату пяти высокопоставленных командиров "ИГИЛ", включая помощника лидера группировки.

По информации издания, трехмесячная операция была направлена против членов "ИГИЛ", которые скрывались на территории Сирии и Турции.

По данным "Нью-Йорк таймс", среди захваченных лидеров "ИГИЛ" - четверо иракцев и один сириец. В их обязанности входило управление подконтрольными ИГ территориями в провинции Дейр-эз-Зор, обеспечение безопасности и поддержание надзора за религиозными предписаниями группировки.