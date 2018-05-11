Умерла самая старая жительница США

В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф, сообщает 112 Украина.

Гибсон умерла на 115-м году жизни. Она родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.

"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", - написал Волф.

Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима.