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Умерла самая старая жительница США

Делфин Гибсон
09:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: В США в штате Пенсильвания на 115-м году жизни умерла самая старая жительница страны Делфин Гибсон.

В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф, сообщает 112 Украина.

Гибсон умерла на 115-м году жизни. Она родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.

"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", - написал Волф.

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Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима.

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Новости мира, Делфин Гибсон, Долгожители, Пенсильвания, США.
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