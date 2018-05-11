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Умерла самая старая жительница США
09:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: В США в штате Пенсильвания на 115-м году жизни умерла самая старая жительница страны Делфин Гибсон.
В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф, сообщает 112 Украина.
Гибсон умерла на 115-м году жизни. Она родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", - написал Волф.
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Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима.
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