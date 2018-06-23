Пассажирка в США беспрепятственно пронесла пистолет на борт самолета

Пистолет на борт самолета пронесла пассажирка в Сан-Франциско, и ни один сотрудник международного аэропорта этого не заметил.

Эшли Монтгомери рассказывает, что перед полетом прошла все пункты досмотра, говорится в сюжете ТСН. Электрошоковый пистолет заметила в своей котомке уже на борту, когда искала зарядку для телефона. Во время полета пистолет Эшли решила никому не показывать, чтобы не сеять панику.

Но потом предоставила истории огласку, потому что прониклась общей безопасностью. Мол, другие пассажиры так же могут понести опасные предметы – но уже намеренно.